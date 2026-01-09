Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mogoș au intervenit joi într-o misiune umanitară dificilă, după ce au fost alertați că singurul locuitor al satului Oncești a rămas prizonier în propria casă din cauza ninsorilor abundente. Bărbatul, în vârstă de 75 de ani, se afla într-o situație critică, rămânând fără medicamentele pentru tensiune care îi erau indispensabile.

Din cauza troienelor care făceau drumul impracticabil pentru orice vehicul, salvatorii au fost nevoiți să parcurgă pe jos aproximativ doi kilometri. Aceștia au înaintat cu greu prin zăpada care depășea jumătate de metru, reușind în cele din urmă să ajungă la locuința bărbatului nu doar cu tratamentul medical necesar, ci și cu un pachet de alimente de bază.

„Misiunea colegilor noștri nu a fost deloc ușoară, dar dorința de a acorda sprijin a învins. Unele misiuni nu se văd din autospeciale și se îndeplinesc pas cu pas, prin zăpadă, frig și liniște”, au transmis reprezentanții IPJ Alba, subliniind efortul fizic și dăruirea agenților care au ales să străbată muntele pentru a salva o viață.