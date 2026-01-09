„A venit vremea curățenii atât în presă cât și în justiție”, a scris un internaut în rubrica de comentarii.

O altă persoană spune: „Votați cu un like dacă doriți desfințarea postului Realitatea TV”.

Jurnaliștii de la Realitatea Plus și nu numai nu au nicio vină, întrucât își fac treaba, analizând anumite subiecte și demascând ceea ce se întâmplă la vârful statului.

„Am auzit foarte multe dezinformări, în special din partea România TV și Realitatea Plus. Acest jurnalism este unul populist care complotează în permanență. Este incredibil cum mulți români cred în astfel de conspirații și minciuni. România are în dumneavoastră un președinte de valoare cum nu am văzut în ultimii ani”, mai spune o altă persoană.

Președintele Nicușor Dan a atacat jurnaliștii. Asta pentru că Realitatea Plus, cel puțin, a cerut un răspuns oficial din partea armatei din Elveția. De asemenea, Realitatea Plus se bazează pe răspunsuri oficiale.

„Felicitări, domnul Nicușor Dan, președinte, foarte bine că faceți lumină în acest caz”, a mai transmis un alt internaut.

Oamenii din comentarii o acuză și pe moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, că a mințit. Oamenii din comentarii nu scriu însă și cu ce a mințit jurnalista.

„Am văzut ce jurnaliști au dezinformat, îi putem pedepsi prin a-i lăsa fără audiență și urmăritori. Sau ar putea exista niște consecințe pentru a avea un mediu online mai corect. Pentru asta ar trebui schimbate legi”, mai spune un alt român într-unul dintre comentariile la postarea lui Nicușor Dan.

Întrebarea care trebuie pusă este cum o să facă președintele diferența între o șire falsă și una adevărată? Cum va lupta împotriva dezinformării? Oare se va baza pe comentariile acestor oameni după ce a instigat la ură împotriva jurnaliștilor? Asta după ce Realitatea Plus și-a făcut treaba. De asemenea, nu trebuie uitat că președintele pleacă în deplăsări doar cu jurnaliștii de casă.

Mai trebuie menționat că postul Realitatea Plus n-a fost chemat acolo, asta poate pentru că de multe ori jurnaliștii Televiziunii Poporului i-au pus lui Nicușor Dan cele mai incomode întrebări lui Nicușor Dan, care l-au deranjat și n-a vrut să fie deranjat și în acea plecare oficială, la summit-ul de la Paris.