Jurnalistul care a contestat scenariul „escortei aeriene de recunoștință” revine cu o replică dură la adresa lui Nicușor Dan: Ați cam exagerat cu tonul, cu atitudinea în general

Președintele a rămas blocat în Franța aproape o zi
Patrick Andre de Hillerin, jurnalistul care a dezavuat inițial interpretarea potrivit căreia avioanele Elveției ar fi însoțit aeronava în care se afla Nicușor Dan revine cu noi critici, după mesajul transmis de președintele Nicușor Dan. De Hillerin, care a obținut poziția ofocială a Armatei Elvețiene, în reproșează șefului statiului, reacția exagerată în ton, cuvinte și "atitudinea în general.”

În două postări ample, De Hillerin îl acuză pe șeful statului că ar fi folosit un ton exagerat și că ar generaliza nejustificat, precizând că materialul său se bazează pe un răspuns oficial al purtătorului de cuvânt al armatei elvețiene, Mathias Volken. Acesta ar fi confirmat, potrivit jurnalistului, că zborul avioanelor F/A-18 în apropierea aeronavei Spartan a fost o misiune de rutină, una dintre cele peste 200 desfășurate anual de aviația elvețiană.

Jurnalistul respinge acuzația de dezinformare și întreabă public dacă președintele consideră că și comunicarea oficială a armatei elvețiene ar fi falsă. De Hillerin critică și afirmația președintelui potrivit căreia reacțiile din presă ar reprezenta „un atac la adresa imaginii și credibilității țării”, susținând că responsabilitatea pentru credibilitatea instituțiilor statului aparține clasei politice.

 

În finalul mesajului, acesta compară declarațiile recente ale președintelui cu promisiuni politice anterioare, afirmând că preferă să creadă informațiile oficiale venite din Elveția.

 