În două postări ample, De Hillerin îl acuză pe șeful statului că ar fi folosit un ton exagerat și că ar generaliza nejustificat, precizând că materialul său se bazează pe un răspuns oficial al purtătorului de cuvânt al armatei elvețiene, Mathias Volken. Acesta ar fi confirmat, potrivit jurnalistului, că zborul avioanelor F/A-18 în apropierea aeronavei Spartan a fost o misiune de rutină, una dintre cele peste 200 desfășurate anual de aviația elvețiană.

Jurnalistul respinge acuzația de dezinformare și întreabă public dacă președintele consideră că și comunicarea oficială a armatei elvețiene ar fi falsă. De Hillerin critică și afirmația președintelui potrivit căreia reacțiile din presă ar reprezenta „un atac la adresa imaginii și credibilității țării”, susținând că responsabilitatea pentru credibilitatea instituțiilor statului aparține clasei politice.

În finalul mesajului, acesta compară declarațiile recente ale președintelui cu promisiuni politice anterioare, afirmând că preferă să creadă informațiile oficiale venite din Elveția.