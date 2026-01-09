Meteorologii au emis deja mai multe avertizări Cod galben, iar Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), oferă detalii despre zonele cele mai afectate de această schimbare drastică a vremii și despre durata fenomenelor extreme.

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat o schimbare drastică a vremii, caracterizată prin fenomene meteorologice extreme specifice iernii. O informare meteorologică este în vigoare până marți dimineață, vizând un val de aer deosebit de rece care va cuprinde întreaga țară.

Principalele fenomene prognozate

Temperaturi de îngheț: În jumătatea nordică a țării, vremea va fi deosebit de rece, cu minime cuprinse între -14 și -10 grade Celsius în regiunile intracarpatice, nordul Moldovei și estul Transilvaniei.

Ger persistent: Începând de sâmbătă noaptea și pe parcursul zilei de duminică, gerul se va intensifica. Valorile termice vor coborî până la -18 grade Celsius în zonele depresionare.

Vremea în Capitală: Bucureștiul nu va fi ocolit de ger, fiind prognozată o minimă de aproximativ -6 grade Celsius .

Alte fenomene: Se vor înregistra precipitații mixte, ninsori, intensificări ale vântului și depunerea unui strat nou de zăpadă.

Evoluția temperaturilor maxime: În nordul Moldovei, temperaturile maxime se vor menține la valori negative extrem de scăzute, situându-se în jurul a -10 grade Celsius pe parcursul zilei de mâine.