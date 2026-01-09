Vortex polar în România. Elena Mateescu, meteorologul ANM, noi avertizări. Unde se vor înregistra -18 grade

Vortex polar
Vortex polar

Un val de aer polar va lovi România în perioada imediat următoare, aducând ninsori și un ger pătrunzător, cu minime ce vor coborî până la -18 grade Celsius.

Meteorologii au emis deja mai multe avertizări Cod galben, iar Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), oferă detalii despre zonele cele mai afectate de această schimbare drastică a vremii și despre durata fenomenelor extreme.

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat o schimbare drastică a vremii, caracterizată prin fenomene meteorologice extreme specifice iernii. O informare meteorologică este în vigoare până marți dimineață, vizând un val de aer deosebit de rece care va cuprinde întreaga țară.

Principalele fenomene prognozate

  • Temperaturi de îngheț: În jumătatea nordică a țării, vremea va fi deosebit de rece, cu minime cuprinse între -14 și -10 grade Celsius în regiunile intracarpatice, nordul Moldovei și estul Transilvaniei.

  • Ger persistent: Începând de sâmbătă noaptea și pe parcursul zilei de duminică, gerul se va intensifica. Valorile termice vor coborî până la -18 grade Celsius în zonele depresionare.

  • Vremea în Capitală: Bucureștiul nu va fi ocolit de ger, fiind prognozată o minimă de aproximativ -6 grade Celsius.

  • Alte fenomene: Se vor înregistra precipitații mixte, ninsori, intensificări ale vântului și depunerea unui strat nou de zăpadă.

Evoluția temperaturilor maxime: În nordul Moldovei, temperaturile maxime se vor menține la valori negative extrem de scăzute, situându-se în jurul a -10 grade Celsius pe parcursul zilei de mâine.

 