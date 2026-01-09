Conform informațiilor furnizate de Prefectura Hunedoara, localitățile Vălișoara, Reț, Rusești, Păulești și Deleni se află printre zonele unde furnizarea energiei nu a fost complet restabilită. Pentru asigurarea continuității alimentării, trei generatoare mobile rămân funcționale în puncte-cheie din județ, acestea deservind zonele Vălișoara–Vorța, Valea Arsului–Crișcior și Luncșoara–Vorța.

Pacienți transportați în siguranță către centrele medicale

Autoritățile au transmis că situația medicală este sub control, inclusiv în cazul persoanelor vulnerabile. Cei șase pacienți din zone izolate care aveau nevoie de dializă au fost transportați fără incidente către unitățile spitalicești. Prefectura menține legătura permanentă cu operatorii de transport medical pentru a preveni orice dificultate în cazul unor situații similare.

Drumuri deschise, dar condiții dificile de circulație

Pe partea de infrastructură rutieră, intervențiile continuă pe toate categoriile de drumuri. Pe șoselele naționale din județ acționează șase utilaje ale Secției Drumuri Naționale, în timp ce pe drumurile județene sunt mobilizate 24 de utilaje aparținând operatorilor economici responsabili de deszăpezire.

Deși nu sunt semnalate drumuri naționale sau județene închise ori cu trafic restricționat, autoritățile avertizează că pe unele tronsoane județene și comunale circulația se desfășoară cu dificultate, în condiții specifice iernii.

Reprezentanții administrației județene precizează că situația este monitorizată constant, iar echipele de intervenție rămân mobilizate până la remedierea tuturor problemelor cauzate de condițiile meteo.