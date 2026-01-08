Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, măsura vizează sectorul cuprins între kilometrii 8+300 și 16+100. Autoritățile au decis restricționarea traficului pentru a preveni producerea unor incidente rutiere, în contextul în care vizibilitatea este redusă, iar drumul a devenit impracticabil.

La fața locului intervin utilaje de deszăpezire, iar echipaje de poliție sunt mobilizate pentru a supraveghea zona și pentru a se asigura că interdicția de circulație este respectată. Reluarea traficului va fi posibilă doar după ce condițiile meteo se vor îmbunătăți și carosabilul va fi curățat.

Meteorologii avertizează că episoadele de vreme severă vor continua până sâmbătă. Sunt prognozate ninsori în zonele montane, dar și în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. În restul țării sunt așteptate precipitații mixte și ploi, în timp ce vântul va sufla cu putere, în special în sud, centru și est.

Pentru mai multe regiuni au fost emise avertizări de tip Cod galben și Cod portocaliu de ninsori și viscol. Începând de joi seară, temperaturile scad semnificativ, iar în vestul și centrul țării, precum și la munte, se vor înregistra minime cuprinse între -15 și -10 grade Celsius. Și în Capitală sunt ninsori și o răcire accentuată a vremii.

Drumuri blocate și în județul Alba

Problemele cauzate de ninsorile abundente nu se limitează la județul Olt. Joi seară, autoritățile din Alba au anunțat blocarea mai multor drumuri județene. Consiliul Județean Alba a transmis că patru artere rutiere au devenit impracticabile, fiind recomandate rute alternative pentru șoferi.

Printre drumurile afectate se numără DJ 106 K Daia Română–Vingard, DJ 106 K la intersecția cu DJ 106 I Ohaba, DN 704 K Săliștea–Vinerea și DJ 704 A, cunoscut ca Drumul Pianului. Pentru fiecare sector au fost stabilite trasee ocolitoare.

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a precizat că în teren acționează 65 de utilaje de deszăpezire, iar pe drumurile județene au fost împrăștiate aproximativ 400 de tone de material antiderapant.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele afectate de viscol și ninsoare și să se informeze în prealabil cu privire la starea drumurilor.