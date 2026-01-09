Timișoara a înregistrat un minim impresionant de –17°C, urmată de Arad cu –16°C și Jimbolia cu –15°C. Valul de frig a lovit puternic și alte localități din vest și nord-vest:

–13°C la Caransebeș și Sânnicolau Mare

–12°C la Lugoj și Oradea

–11°C la Holod

–10°C la Satu Mare

Val de aer polar peste România

Potrivit autorităților, temperaturile vor continua să scadă semnificativ în zilele următoare, ajungând frecvent la –15°C în vest, centru, nord și în zonele montane. Meteorologii vorbesc despre un episod de iarnă autentică, cu ger accentuat, vânt puternic, ninsori și vizibilitate redusă.

Directorul ANM, Elena Mateescu, avertizează că răcirea este bruscă, iar nopțile vor deveni „extrem de reci” pe tot parcursul intervalului.

Recomandări pentru populație

În acest context, IGSU îi sfătuiește pe cetățeni să limiteze deplasările în aer liber, mai ales noaptea și dimineața devreme. Cei care trebuie să iasă din casă sunt îndemnați să poarte haine groase, în straturi, căciuli, mănuși și încălțăminte adecvată pentru temperaturi foarte scăzute.