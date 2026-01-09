Printre victime se numără patru bărbați și o femeie, decesele fiind cauzate de efectele directe ale fenomenelor meteo extreme. Rafalele puternice de vânt au smuls acoperișuri, au doborât ziduri și copaci și au creat situații de risc major în mai multe provincii ale țării.

Morți în mai multe regiuni ale țării

Conform postului privat NTV, un bărbat în vârstă de 58 de ani din provincia Karaman, situată în sudul Turciei, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un acoperiș smuls de vânt. O femeie de 60 de ani, din apropierea orașului Aksaray, în centrul țării, a murit în circumstanțe similare.

În nord-vestul Turciei, la Bursa, un tânăr sirian de 24 de ani a fost ucis joi, după ce un zid s-a prăbușit peste el, potrivit agenției de presă Anadolu. Un alt deces a fost raportat în provincia Denizli, unde un pensionar a murit după ce a căzut de pe acoperișul locuinței sale, pe fondul vântului extrem de puternic.

Incident grav pe litoralul Mării Egee

Un caz deosebit de dramatic a avut loc în stațiunea Kușadası, pe coasta Mării Egee. Trei muncitori care desfășurau lucrări pe un șantier din apropierea litoralului au fost surprinși de valurile violente. Unul dintre ei, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit decedat, în timp ce ceilalți doi au fost transportați de urgență la spital, unul aflându-se în stare critică.

Pagube majore, inclusiv în Istanbul

Furtuna a afectat puternic și jumătatea vestică a Turciei, inclusiv metropola Istanbul. Autoritățile locale au anunțat că zeci de iahturi ancorate în porturi au fost avariate, aproape o sută de acoperișuri au fost smulse, iar cel puțin 45 de copaci au fost doborâți de vânt. Din fericire, în Istanbul nu au fost raportate victime omenești.

Autoritățile, în stare de alertă

Echipele de intervenție au fost mobilizate în regiunile afectate pentru a degaja drumurile, a evalua pagubele și a acorda ajutor persoanelor rănite. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale și să respecte avertizările meteorologice, în condițiile în care vremea severă ar putea continua.

Imaginile surprinse în timpul furtunii și difuzate în mediul online ilustrează amploarea dezastrului și forța naturii care a lovit Turcia în aceste zile.