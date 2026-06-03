Ministerul Sănătății impune standarde clare de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Companiile din București, obligate să respecte normele DDD sau riscă amenzi usturătoare

Tot mai multe companii din București se confruntă cu controale și sancțiuni din partea autorităților după ce nu au respectat normele legale privind serviciile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD) — obligatorii pentru o gamă largă de operatori economici conform legislației în vigoare. În acest context, parteneriatul cu o firmă specializată și autorizată nu mai este o opțiune, ci o obligație legală.

Romgreen holding este o companie locală cu peste 7 ani de experiență în servicii profesionale DDD, vine în sprijinul companiilor care doresc să fie în conformitate cu cerințele legale, oferind soluții inovatoare și intervenții rapide pe întreg teritoriul Capitalei și în județul Ilfov.

Ce spune legea?

Conform reglementărilor emise de Ministerul Sănătății și ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), serviciile DDD sunt obligatorii periodic pentru:

• Spații comerciale și supermarketuri

• Restaurante, cafenele, baruri și unități de alimentație publică

• Hoteluri, pensiuni și spații de cazare

• Unități de producție alimentară și depozite

• Cabinete medicale, farmacii și clinici

• Grădinițe, școli și spații educaționale

• Birouri cu suprafețe mari și spații comune

• Mijloace de transport marfă și persoane

Nerespectarea acestor obligații poate atrage amenzi între 5.000 și 50.000 de lei, suspendarea activității sau chiar închiderea temporară a unității, în urma controalelor efectuate de Direcțiile de Sănătate Publică județene.

Ce înseamnă DDD și de ce este esențial?

Serviciile DDD acoperă trei domenii distincte, fiecare cu rol critic în siguranța angajaților, clienților și a spațiului de lucru:

Dezinfecția — eliminarea agenților patogeni (bacterii, virusuri, fungi) de pe suprafețe, echipamente și sisteme de ventilație. Esențială în special în unitățile medicale, alimentare și educaționale.

Dezinsecția — combaterea insectelor dăunătoare (gândaci, muște, țânțari, furnici, ploșnițe) care pot contamina produse, transmite boli și afecta reputația unei afaceri.

Deratizarea — controlul și eliminarea rozătoarelor (șobolani, șoareci) care reprezintă un risc major de contaminare și deteriorare a infrastructurii.

De ce să alegi Romgreen?

Pe o piață aglomerată de oferte, Romgreen se distinge prin profesionalism verificabil și rezultate garantate:

• Autorizații complete emise de autoritățile competente române

• Substanțe omologate de Ministerul Sănătății, sigure pentru oameni și animale de companie

• Intervenție rapidă în București și Ilfov — disponibilitate în regim de urgență

• Certificate și documente oficiale eliberate după fiecare intervenție, valabile pentru controalele autorităților

• Contracte periodice cu programare automată, astfel încât companiile să nu uite niciodată termenele legale

• Soluții inovatoare — tehnici moderne cu impact minim asupra activității companiei client

„Mulți antreprenori descoperă că au o problemă abia când vine controlul. Noi preferăm să prevenim — și să oferim clientului liniștea că este mereu în regulă cu legea”, declară reprezentanții Romgreen.