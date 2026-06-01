Lulus, cățelușa lui Marius Marinescu, a câștigat un nou titlu de campion național la Balotești

Un nou motiv de mândrie pentru Marius Marinescu și cățelușa sa, Lulus. În cadrul competiției chinologice desfășurate ieri la Balotești, Lulus a obținut un nou titlu de campion național, reușind performanța de a se impune la toate categoriile de vârstă ale rasei sale.

Rezultatul confirmă valoarea excepțională a exemplarului și pregătirea atentă realizată de proprietarul său. Pe lângă titlul național, Lulus a mai cucerit două importante distincții internaționale, consolidându-și astfel palmaresul impresionant.

Evenimentul de la Balotești a reunit numeroși crescători și iubitori de câini de rasă din țară și din străinătate, iar prestația lui Lulus s-a remarcat prin eleganță, conformație și comportament exemplar în ring.

Prin aceste noi trofee, Lulus își confirmă statutul de campioană și una dintre cele mai valoroase reprezentante ale rasei sale în competițiile chinologice actuale.