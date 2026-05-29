Ursul care a ucis o femeie în Bichigiu a fost împușcat. Animalul ar fi atacat și echipele de intervenție

Autoritățile au reușit să elimine ursul care a provocat tragedia din Bichigiu, după ce animalul a devenit extrem de agresiv și ar fi atacat inclusiv echipele implicate în căutări și intervenție.

Anunțul a fost făcut de primarul localității, Sever Mureșan, care a confirmat că ursul a fost împușcat la scurt timp după mobilizarea autorităților în zonă.

Ursul ar fi devenit extrem de agresiv după atacul mortal

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, animalul sălbatic ar fi continuat să reprezinte un pericol major după atacul în urma căruia o femeie și-a pierdut viața.

În timpul intervenției, ursul ar fi atacat și echipele de căutare formate din vânători, jandarmi și reprezentanți ai autorităților locale, ceea ce a determinat luarea deciziei de extragere a animalului.

Mobilizare amplă a autorităților în Bichigiu

În zona din Bichigiu au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție după producerea tragediei.

Autoritățile au încercat inițial localizarea și monitorizarea ursului, însă agresivitatea acestuia și riscul unui nou atac au dus la intervenția în forță pentru neutralizarea animalului.

Noi semnale de alarmă privind pericolul urșilor în zonele locuite

În ultimii ani, numărul incidentelor în care urșii au atacat persoane sau au pătruns în localități a crescut semnificativ în mai multe județe din România, iar autoritățile locale cer măsuri urgente pentru gestionarea populației de animale sălbatice.

Ancheta privind circumstanțele exacte ale atacului mortal continuă, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile legate de intervenția care a dus la împușcarea ursului.