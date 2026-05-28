Alertă la Sinaia după apariția unui urs pe străzile orașului. Autoritățile au emis din nou mesaj RO-Alert

Momente de îngrijorare joi seară în stațiunea Sinaia, după ce un urs a fost observat într-o zonă circulată din oraș. Autoritățile din județul Prahova au emis un nou mesaj RO-Alert pentru avertizarea localnicilor și turiștilor aflați în stațiune.

Urs văzut pe Bulevardul Ferdinand din Sinaia

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, animalul sălbatic a fost observat joi seară pe Bulevardul Ferdinand, într-o zonă frecventată atât de localnici, cât și de turiști.

În urma apelurilor primite, autoritățile au decis emiterea unui mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației și prevenirea unor incidente periculoase.

Echipaj SMURD trimis preventiv în zonă

Pentru siguranța persoanelor aflate în apropiere, autoritățile au mobilizat preventiv un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Sinaia.

Intervenția are ca scop gestionarea rapidă a eventualelor situații de urgență care ar putea apărea în cazul apropierii animalului de oameni.

Aparițiile urșilor în Sinaia, tot mai frecvente

Prezența urșilor în zonele locuite din Sinaia a devenit un fenomen tot mai des întâlnit în ultima perioadă.

Animalele sălbatice sunt observate frecvent pe străzile orașului, în cartiere și chiar în apropierea pensiunilor sau hotelurilor, în special în timpul serii și al nopții.

Urșii au început să coboare și în zonele de deal

Autoritățile atrag atenția că în ultimele zile au existat mai multe semnalări privind apariția urșilor inclusiv în localități aflate la distanță de zona montană.

La sfârșitul săptămânii trecute, un urs a fost văzut și în municipiul Câmpina, în apropierea Școlii de Agenți de Poliție, situație în care autoritățile au emis de asemenea un mesaj RO-Alert.

Reprezentanții ISU și ai autorităților locale le recomandă oamenilor să evite apropierea de animale sălbatice, să nu încerce să le fotografieze și să nu le hrănească.

În cazul observării unui urs , cetățenii sunt sfătuiți să sune imediat la 112 și să respecte indicațiile transmise prin mesajele RO-Alert.