Atac al unui urs în Argeş: turist străin rănit la Arefu. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert

Un turist străin a fost atacat de un urs vineri, în comuna Arefu din judeţul Argeş. Victima a suferit răni la braţul stâng, iar autorităţile au intervenit de urgenţă pentru acordarea îngrijirilor medicale şi avertizarea populaţiei din zonă.

Intervenţie SMURD după atacul ursului

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, la faţa locului a fost trimis un echipaj SMURD de prim ajutor calificat din cadrul Detaşamentului de Pompieri Curtea de Argeş.

Primele date arată că turistul, cetăţean străin, a fost rănit la membrul superior stâng în urma contactului cu animalul sălbatic.

Salvatorii au intervenit rapid pentru evaluarea medicală şi stabilizarea victimei.

Mesaj RO-Alert emis pentru populaţie

După incident, autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea locuitorilor şi turiştilor aflaţi în zonă.

Măsura a fost luată pentru prevenirea altor incidente, în condiţiile în care ursul putea reprezenta în continuare un pericol pentru oameni.

Zona Arefu, cunoscută pentru prezenţa urşilor

Localitatea Arefu şi împrejurimile din nordul judeţului Argeş sunt cunoscute pentru frecventa apariţie a urşilor în apropierea drumurilor turistice şi a zonelor circulate de vizitatori.

Autorităţile le recomandă turiştilor să evite apropierea de animale sălbatice, să nu le hrănească şi să respecte avertizările transmise prin sistemele de alertă publică.