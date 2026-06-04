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Mediu· 1 min citire
Inundațiile au făcut prăpăd. Zeci de gospodării distruse
4 iun. 2026, 13:31
Inundații în Buzău
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Inundațiile au făcut prăpăd în Buzău în urma furtunilor violente. Într-o singură oră, au căzut peste 30 de litri de apă pe metru pătrat spun meteorologii.
Apa a ajuns în casele oamenilor. Mărturiile localnicilor
Zeci de gospodării au fost distruse, iar mașinile au ajuns în afara carosabilului.
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