Una dintre acestea este orezul cu varză, un preparat simplu, hrănitor și rapid de gătit, care poate fi încercat cu ușurință și acasă de cei care apreciază mâncărurile curate, fără excese.

O rețetă inspirată din viața monahală

Călugării de pe Muntele Athos pun accent pe alimente de bază precum cerealele, legumele, fructele și, în anumite perioade, peștele. Rețeta de orez cu varză se înscrie perfect în acest stil alimentar: este sățioasă, echilibrată și nu necesită ingrediente sofisticate sau tehnici complicate.

Ingredientele necesare

Pentru a pregăti acest preparat tradițional, aveți nevoie de:

o varză mare;

o cană de orez;

patru tulpini de țelină, tocate mărunt;

două cepe, tocate fin;

patru căței de usturoi, zdrobiți;

două foi de dafin;

chimen și oregano, după gust;

aproximativ 300 ml ulei;

un pahar de vin roșu;

două linguri de bulion;

puțină scorțișoară;

sare și piper, după preferință.

Mod de preparare

Se îndepărtează frunzele exterioare ale verzei, se curăță cotorul, apoi varza se taie în fâșii de aproximativ doi centimetri. Aceasta se pune într-o oală încăpătoare, alături de orez, țelină, ceapă, usturoi, foile de dafin, sare și ulei.

Se adaugă apă suficientă pentru a acoperi ingredientele, se pune capacul și se lasă totul la fiert la foc moderat, până când varza se înmoaie, iar orezul este aproape gătit.

Separat, se prepară un sos din bulion, vin roșu, oregano, chimen, scorțișoară și piper. Amestecul se toarnă peste mâncarea aflată pe foc și se omogenizează bine, lăsându-se câteva minute pentru ca aromele să se combine.

Rezultatul este un preparat aromat, echilibrat și extrem de gustos, care demonstrează că simplitatea poate fi cheia unei mese reușite. Orezul cu varză, așa cum este pregătit de călugării de pe Muntele Athos, este o alegere ideală atât pentru perioadele de post, cât și pentru cei care caută mâncăruri tradiționale, sănătoase și ușor de făcut.