Privește imaginea fără să o analizezi prea mult și observă ce îți sare imediat în ochi. Apoi citește interpretarea corespunzătoare.

Dacă ai văzut câinele

Dacă primul lucru pe care l-ai observat a fost câinele, ești o persoană extrem de loială și devotată. În relații, iubești profund și te implici complet, fără jumătăți de măsură. Îți dorești stabilitate, siguranță și o conexiune autentică, iar atunci când iubești, ești dispus să faci sacrificii pentru cel de lângă tine.

Ai un suflet romantic, protector și grijuliu, chiar dacă experiențele din trecut te-au rănit. Îți porți inima deschisă și crezi în dragostea adevărată, însă uneori poți ignora semnalele de alarmă atunci când cineva îți place foarte mult. Intuiția ta este puternică, dar nu o asculți mereu.

Îți dorești o familie și o relație serioasă, dar în același timp ai ambiții profesionale clare și obiective financiare bine stabilite. Trebuie doar să ai grijă să nu permiți altora să profite de bunătatea și loialitatea ta.

Dacă ai văzut pisicile

Dacă ai observat mai întâi pisicile, ești o persoană emoțională, profundă și complexă, dar care nu își arată ușor sentimentele. Preferi să păstrezi lucrurile pentru tine și să îți dezvălui adevărata natură doar în fața celor în care ai încredere.

De obicei ai un bun control asupra emoțiilor, însă atunci când cineva îți depășește limitele, reacțiile tale pot fi intense. Ești onest(ă), direct(ă) și corect(ă) și nu îți place ipocrizia. Spui lucrurilor pe nume, chiar dacă adevărul este incomod.

Ai un simț al responsabilității foarte bine dezvoltat și oamenii sunt atrași de tine, atât ca prieteni, cât și ca parteneri. Ești creativ(ă), inteligent(ă) și orientat(ă) spre soluții, nu doar spre vorbe. În relații, partenerul tău se simte apreciat și norocos, însă ești selectiv(ă) și nu te implici cu oricine.

Dacă ai văzut atât câinele, cât și pisicile în același timp

Dacă ai reușit să observi ambele animale de la început, ești o persoană echilibrată, matură și extrem de determinată. Atunci când îți propui ceva, mergi înainte cu perseverență și nu renunți ușor.

În dragoste, te implici total și cauți o relație profundă, bazată pe încredere, respect și creștere reciprocă. Ai tendințe perfectioniste și nu accepți compromisuri majore când vine vorba de valorile tale. Preferi să aștepți persoana potrivită decât să te grăbești într-o relație superficială.

Îți dorești o conexiune autentică și vrei să fii acceptat(ă) exact așa cum ești. Oferi sprijin, stabilitate și afecțiune, iar cei din jur te percep ca pe o persoană matură, responsabilă și de încredere.

Acest test este destinat divertismentului și reflecției personale, nu este instrument științific Totuși, el poate fi o modalitate interesantă de a te privi dintr-o altă perspectivă și de a descoperi lucruri noi despre tine.

Sursă text: Click!Sănătate