Ingrediente:

1 kg de praz;

200 g de măsline;

6 linguri ulei;

2 linguri de bulion;

1 lingură de oțet sau zeama de la 1/2 lămâie;

sare şi piper;

pătrunjel opțional.

Mod de preparare

Prazul se curăță, se taie bucăți de cca 2 cm care se opăresc în apă clocotită cu sare. După ce se scoate şi se scurge, cu ajutorul unei strecurători, se pune într-o cratiță cu ulei încins şi se lasă până începe să se rumenească. Se adaugă cam o ceaşcă de apă, bulionul şi oțetul sau zeama de lămâie şi se bagă la cuptor pentru 20 de minute.

Între timp măslinele se opăresc, timp de câteva minute în apă clocotită. Se adaugă peste praz când acesta este aproape gata, se potriveşte de sare şi piper şi se mai pune 5 minute la cuptor. După ce se scoate din cuptor se poate presăra deasupra pătrunjel tocat mărunt.