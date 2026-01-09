Alimentele procesate, aparent inofensive, ascund adesea substanțe care pot afecta grav sănătatea. Cercetările recente arată că toti conservanții alimentari folosiți pentru a prelungi durata de valabilitate, pot crește semnificativ riscul de diabet de tip 2.

Studiul, publicat în Nature Communications, analizează date de la peste 100.000 de adulți din Franța și identifică legături clare între consumul de aditivi și apariția bolii, scrie click.ro.

Ce spun cercetătorii

Analiza a fost realizată pe participanți din cohorta NutriNet-Santé, monitorizați între 2009 și 2023. În această perioadă, 1.131 de persoane au dezvoltat diabet de tip 2. Comparativ cu cei care consumau conservanți în cantități reduse, persoanele cu un aport ridicat prezentau un risc semnificativ mai mare de boală.

Datele colectate din baza Open Food Facts arată că peste 700.000 de produse comerciale conțin cel puțin un conservant, indicat prin codurile E200–E299 și E300–E399 pe etichetele alimentelor.

Conservanții și impactul lor asupra riscului metabolic

Studiul arată că riscul de diabet crește cu aproximativ 47% la persoanele cu consum ridicat de conservanți. În funcție de tipul aditivului, creșterea riscului variază:

Conservanți non-antioxidanți: +49%

Conservanți antioxidanți: +40%

Printre cei mai frecvent asociați cu risc crescut se numără: nitritul de sodiu (E250), potasiu sorbat (E202), propionatul de calciu (E282), acidul citric (E330) și acidul fosforic (E338).

Cercetătorii recomandă limitarea alimentelor ultraprocesate și alegerea produselor proaspete, cu liste scurte de ingrediente. Astfel, nu doar că se reduce expunerea la conservanți potențial nocivi, dar se sprijină și o alimentație echilibrată, care ajută la prevenirea diabetului și a altor afecțiuni metabolice.