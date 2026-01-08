Simptomele unui atac de cord

Atacul de cord este una dintre cele mai răspândite cauze de deces în zilelele noastre. Viața dezordonată, stresul, alimentația bogată în grăsimi, lipsa somnului sau o boală congenitală a inimii sunt câteva dintre cauzele ce pot conduce la un atac de cord.

Atacul de cord apare atunci când se blochează, parțial sau total, fluxul de sânge care transportă oxigenul către cord, astfel mușchiul inimii va fi privat de oxigen și, treptat, va muri.

Semnele ce prevestesc un atac de cord sunt, de multe ori, insesizabile, mai degrabă apar ca o stare de disconfort, motiv pentru care sunt ignorate în cele mai multe dintre cazuri. Ele sunt diferite de la persoană la persoană sau chiar diferă la același pacient care a mai are un astfel de atac în istoricul medical.

Pot apărea cu câteva ore, zile sau chiar săptămâni înainte, în timpul unor activități fizice sub forma unor dureri pectorale, care însă trec în starea de repaus. La suferinzii de diabet simptomele ce indică apariția unui atac de cord sunt slabe sau chiar inexistente.

Iată care pot fi aceste semne:

disconfort, senzații de presiune sau durere în zona toracică, pe centru sau în partea stângă, de intensitate mică sau mai mare, timp de câteva minute sau mai mult, putând dispărea şi apoi reveni;

probleme de respiraţie, ce pot apărea atât când te odihneşti, cât şi în momentele în care faci o activitate fizică (uneori acesta poate fi singurul simptom ce prevesteşte infarctul sau poate să preceadă ori să însoțească disconfortul din zona toracică);

disconfort în partea superioară a corpului, ce poate afecta regiunea superioară a stomacului, umerii, brațele, gâtul, spatele sau chiar gura;

Alte semne ale atacului de cord