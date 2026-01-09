Astăzi are loc o decizie crucială la nivelul Uniunii Europene, care – susțin agricultorii – i-ar putea afecta definitiv pe fermierii europeni, riscând să ducă la dispariția treptată a acestora.

Emmanuel Macron va vota împotriva acordului UE-Mercosur, la reuniunea de astăzi a liderilor europeni. Inițiativa vine pe fondul protestelor fermierilor și al opoziției unor state-cheie față de acord.

Din informațiile apărute în presa internațională, Germania și Spania sunt printre cei mai hotărâți susținători ai acordului, în vederea deschiderii de noi piețe pentru exporturile industriale europene, în timp ce Franța și Polonia se opun. Și Italia pare că va vota pentru acord, ceea ce înseamnă că există o majoritate pentru tratat. Dacă liderii europeni vor accepta semnarea acordului, Ursula von der Leyen va semna acordul UE-Mercosur, săptămâna viitoare, în Paraguay.

Președinta Comisiei Europene propune un mecanism prin care statele membre să poată accesa mai rapid fonduri agricole din viitorul buget multianual al UE, în contextul negocierilor tensionate privind acordul de liber schimb cu blocul Mercosur.