Incidentul a fost raportat la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, județul Timiș, unde trei pacienți internați au fost diagnosticați cu scabie, o boală dermatologică extrem de contagioasă, cunoscută popular sub denumirea de „râie”. Cazurile au fost confirmate la finalul lunii decembrie, iar situația a fost adusă oficial la cunoștința Direcției de Sănătate Publică Timiș la începutul lunii ianuarie.

Măsuri urgente pentru limitarea răspândirii

Imediat după identificarea cazurilor, conducerea spitalului a dispus izolarea pacienților afectați și inițierea tratamentului recomandat de medicii dermatologi. Totodată, personalul medical care a intrat în contact direct cu bolnavii a fost monitorizat, iar în unele situații s-au luat măsuri de izolare preventivă.

Direcția de Sănătate Publică Timiș a anunțat constituirea unei echipe mixte de control, formată din specialiști în supraveghere epidemiologică și inspectori sanitari, care s-a deplasat la fața locului pentru verificări amănunțite. Scopul anchetei este stabilirea modului în care a apărut focarul și evaluarea respectării normelor de igienă și siguranță sanitară.

Reprezentanții DSP au transmis că situația se află sub control, însă nu exclud impunerea unor măsuri suplimentare, în funcție de rezultatele verificărilor.

Ce este scabia și cum se manifestă

Scabia este o afecțiune a pielii cauzată de un parazit microscopic care pătrunde în stratul superficial al pielii. Boala poate afecta persoane de orice vârstă și se răspândește cu ușurință, mai ales în colectivități sau spații închise, unde contactul apropiat este frecvent.

Printre cele mai comune simptome se numără:

mâncărimi intense, accentuate pe timpul nopții;

erupții cutanate sub formă de bubițe roșii;

leziuni apărute în urma scărpinării, localizate frecvent între degete, la încheieturi, în pliurile pielii sau în zona genitală.

Transmiterea are loc prin contact direct piele pe piele sau prin folosirea obiectelor contaminate, precum hainele, lenjeria de pat sau prosoapele.

Boală tratabilă, dar care necesită atenție

Deși extrem de neplăcută și contagioasă, scabia este o afecțiune complet tratabilă, dacă este diagnosticată la timp. Tratamentul constă în aplicarea unor creme speciale sau administrarea de medicamente prescrise de medic, iar respectarea regulilor de igienă este esențială pentru prevenirea reinfectării.

Specialiștii atrag atenția că menținerea curățeniei, igiena personală riguroasă și intervenția rapidă sunt cheia pentru evitarea apariției unor focare, mai ales în unitățile medicale sau în alte medii cu risc crescut.