Bătrânii au fost mutați anterior, fără avize legale, într-o locuință privată din comuna Cenad, unde au trăit în condiții insalubre.

Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit autorităților sanitare, trei dintre pacienți sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, unde urmează tratament specific, iar alți opt vârstnici se află la Clinica de Dermatologie a Spitalului Municipal Timișoara, fiind evaluați medical și monitorizați pentru simptomele bolii.

Direcția de Sănătate Publică Timiș a dispus măsuri urgente de prevenire a extinderii focarului, transmițând instrucțiuni tuturor centrelor în care au fost redistribuiți bătrâni proveniți din locația de la Cenad. Situația este atent supravegheată de personal medical, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare.

Cazul a ieșit la iveală după ce 74 de vârstnici au fost descoperiți într-o casă particulară, în condiții greu de imaginat, la scurt timp după închiderea azilului din Lenauheim. Deși administratorul centrului fusese obligat să remedieze deficiențele constatate de inspectori, acesta a decis mutarea beneficiarilor fără consimțământul familiilor și fără respectarea normelor legale.

Inspectorii DGASPC au găsit bătrânii dormind pe saltele așezate pe podea, în camere cu ferestrele acoperite, îngrijiți de persoane fără calificare, majoritatea cetățeni străini. Ulterior, vârstnicii au fost evaluați individual, iar în funcție de starea de sănătate au fost transportați la spital sau relocați în alte centre din județ.

În urma verificărilor, AJPIS a efectuat controale, iar procurorii au deschis un dosar penal ce vizează fapte extrem de grave. Începând cu 12 decembrie 2025, ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, care investighează acuzații de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei activități, purtare abuzivă și ucidere din culpă.

Cercetările sunt în plină desfășurare, iar autoritățile anunță că vor lua toate măsurile legale pentru a stabili responsabilitățile și pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.

