Pentru cei care au curți și își cultivă singuri legumele, această specie erbacee, perenă, întâlnită frecvent în România, poate fi o soluție naturală. Planta este cunoscută sub numele de Coada Calului și are reputația de a acționa ca un fungicid puternic, folosit în agricultura biodinamică.

Cum se folosește în grădină

Pentru a proteja culturile, Coada Calului poate fi cultivată în apropierea legumelor pe durata sezonului de recoltă. Planta poate fi utilizată și în formă uscată, însă eficiența este mai redusă comparativ cu cea obținută atunci când este crescută direct în grădină.

Ingredientul din bucătărie care ajută la fertilizarea Crăciuniței- cactus. Va înflori din abundență

Această plantă comună este considerată un sprijin pentru gospodarii care își cultivă propriile legume. Ea acționează ca un fungicid natural, capabil să apere recolta de diverse afecțiuni care, în mod normal, ar putea să o compromită.

Beneficii pentru sănătatea oamenilor

Coada Calului nu are doar rol agricol, ci și utilizări medicale. Planta poate fi preparată sub formă de ceai, un remediu naturist cunoscut din vremuri îndepărtate.

Infuzia de Coada Calului este asociată cu efecte precum reducerea retenției de lichide, întărirea oaselor și acțiuni antiinflamatoare și diuretice. Ceaiul obținut din această plantă este răspândit în România și apreciat pentru efectele sale asupra sănătății.

Plante cu proprietăți vindecătoare pe care e bine să le ai în casă. Sunt remedii pentru diverse afecțiuni