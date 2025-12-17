Fermierii din Franța au blocat traficul

Potrivit acestora, înțelegerea dintre Uniunea Europeană și cele 4 țări din America de Sud le-ar afecta foarte grav vânzarea, din moment ce piața s-ar umple cu produse foarte ieftine importate de pe continentul latin. Aceștia cer amânarea acordului, până anul viitor, cu speranța că până atunci decidenții europeni le vor oferi garanții solide pentru agricultură.

Totuși, acordul cu țările din America de Sud nu este singurul motiv care i-a făcut pe fermierii francezi să oprească Strasbourg-ul în loc. Fermierii francezi sunt revoltați de cum a gestionat guvernul de la Paris o epidemie la vaci. Peste 3.300 de bovine au fost sacrificate în Franța, de la apariția bolii.