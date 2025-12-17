NDAA, adoptată anual de ambele camere ale Congresului cu un anumit grad de consens între democrați și republicani, prezintă domeniile asupra cărora Statele Unite ar trebui, potrivit aleșilor, să își concentreze eforturile de apărare pentru anul următor.



Versiunea din 2026, lungă de peste 3.000 de pagini, preconizează un buget anual total de peste 900 de miliarde de dolari, o creștere de 5 miliarde de dolari față de anul precedent.



Proiectul de lege a trecut de Senat cu 77 de voturi pentru și 20 împotrivă.



"Cea mai sigură modalitate de a asigura pacea este de a o menține prin forță", a afirmat marți liderul majorității republicane din Senat, John Thune, reiterând sloganul "pace prin putere" adoptat de Donald Trump de la începutul celui de-al doilea mandat al său.



În timpul unui discurs în Senat, Thune a evidențiat măsurile incluse în NDAA din acest an, în special construcția mai multor nave de război "pentru a ajuta la reducerea decalajului" față de capacitățile de construcție navală ale Chinei, precum și înființarea sistemului de apărare antirachetă "Cupola de Aur", promovat de Donald Trump, și o creștere salarială de 3,8% pentru personalul militar.

De asemenea, el a subliniat reformele proceselor de achiziții publice ale Pentagonului, inclusiv "eliminarea a zeci de reguli și legi greoaie".



Liderul republican nu a menționat însă nicio creștere a sprijinului pentru aliații europeni.



NDAA anticipează că Washingtonul va cheltui aproximativ 400 de milioane de dolari în 2026 pe echipamente militare americane pentru Kiev, pentru a continua lupta împotriva invaziei rusești.



Pentagonul, sub conducerea secretarului Apărării, Pete Hegseth, încearcă să reorienteze strategia de apărare asupra Americii, cu mai multe atacuri în Marea Caraibelor și Oceanul Pacific împotriva navelor acuzate de trafic de droguri, pe fondul unor tensiuni sporite cu Venezuela.



Însă proiectul de lege elaborat de Congres prevede prezența continuă a Statelor Unite pe teritoriul european. Proiectul împiedică Pentagonul să reducă numărul de trupe americane desfășurate în Europa sub 76.000 fără o justificare în fața Congresului.



Aceasta contravine declarațiilor recente ale lui Donald Trump, care a ridiculizat în mod special dependența europenilor de protecția militară a SUA declarând: "NATO îmi spune "tati".



Unii aleși republicani cu tendințe izolaționiște au denunțat textul de lege, în special acordarea de ajutor militar Ucrainei.

