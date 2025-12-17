Șeful statului român se află într-o vizită oficială în Marea Britanie, în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre România și Marea Britanie.
Regele Charles al III-lea a ales altă poză cu Nicușor Dan
Este a doua oară când Nicușor Dan stă față în față cu Regele Marii Britanii. Cei doi s-au întâlnit în urmă cu aproximativ trei ani, atunci când Nicușor Dan era primar al Capitalei, iar Majestatea Sa, pe atunci prinț, a vizitat un centru de refugiați ucraineni din România.
Casa Regală a Marii Britanii a făcut publică o fotografie de la evenimentul de astăzi.
Culmea, Regele Charles a ales să publice altă fotografie cu Nicușor Dan de la întâlnire, deși, în mod normal ar trebui ca ambii să posteze aceeași fotografie.
I thank His Majesty King Charles III for receiving me today at Buckingham Palace. 🇹🇩🇬🇧 pic.twitter.com/JztVvcmCru— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) December 17, 2025