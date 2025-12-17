”Aşa cum am spus, am anunţat din timp noi, PSD-ul, că nu o mai susţinem pe doamna ministru Buzoianu, că dorim schimbarea domniei sale, că dacă ar fi şi săptămâna viitoare o nouă moţiune simplă pe doamna Buzoianu o mai votăm o dată, pe mine şi pe noi ne interesează mai mult oamenii şi faptul că sunt în continuare peste 100 de mii de oameni fără apă e mai important decât încălcarea sau nu a unui protocol.

Deci repet, într-o situaţie de acelaşi tip, PSD-ul va reacţiona în acelaşi mod. Nu cred că trebuie să ne agăţăm de nişte hârtii, nişte protocole când e vorba de viaţa unor oameni”, a declarat Sorin Grindeanu, înainte de întâlnirea liderilor coaliţiei.