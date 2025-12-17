“În urma accidentului de circulaţie, s-a intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra pietonului, însă din nefericire medicii au declarat decesul acestuia”, a informat Biroul de presă al Brigăzii Rutiere.

Conform procedurilor, șoferul a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind “zero”, respectiv negativ.

“Au fost aplicate restricţii de circulaţie pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, pe sensul către Calea 13 Septembrie”, au transmis oaemnii legii.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal de ucidere din culpă, iar Brigada Rutieră efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.