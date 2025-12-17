Cum procedau cei doi?

Principalul inculpat, Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, a fost arestat în luna mai 2023, alături de soția sa, Denise Lodge, în vârstă de 65 de ani. Aceasta a primit o pedeapsă de un an și șase luni de detenție, fiind acuzată că a sprijinit activ vânzarea ilegală a resturilor umane sustrase din morgă.

Potrivit anchetatorilor federali, Cedric Lodge ar fi fost implicat, între anii 2018 și 2022, într-o rețea extinsă care opera la nivel național și care se ocupa cu achiziționarea și comercializarea ilegală de părți de cadavre provenite atât de la Harvard Medical School, cât și de la o morgă din statul Arkansas.

Autoritățile au stabilit că, înainte ca trupurile donate universității în scopuri științifice să fie incinerate, fostul director al morgii sustrăgea organe și alte fragmente anatomice, fără consimțământul instituției, al donatorilor sau al familiilor acestora. Printre resturile umane traficate se numără organe interne, creiere, piele, mâini, fețe, capete disecate și alte părți ale corpului uman.

Conform procurorilor, Lodge transporta aceste fragmente la domiciliul său din statul New Hampshire, unde erau depozitate temporar. Ulterior, împreună cu soția sa, le vindea către diferiți cumpărători din alte state americane. În unele cazuri, clienții ridicau personal pachetele și le transportau mai departe.

Departamentul de Justiție a precizat că resturile umane erau comercializate în mod repetat, fiind revândute cu scopul obținerii de profit, într-o practică considerată o gravă încălcare a legii și a principiilor etice fundamentale ale cercetării medicale.

Ancheta federală a dus la destructurarea rețelei și la tragerea la răspundere a celor implicați.