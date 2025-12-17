Cum s-a produs evenimentul rutier nefericit?

Accidentul s-a produs pe Avenida Normando Tedesco, în zona Barra Sul, unde autoturismul Porsche Macan în care se afla Cristina, pe locul pasagerului, a lovit violent un stâlp. Forța coliziunii a fost atât de mare încât o parte din cartier a rămas temporar fără energie electrică.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au găsit victima încarcerată, în stare de inconștiență și cu răni extrem de grave, inclusiv leziuni cerebrale. Operațiunea de descarcerare a fost una dramatică, fiind necesară amputarea unui membru superior pentru a o putea scoate dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Deși a primit îngrijiri medicale de urgență și a fost transportată la spital, influencerița a suferit mai multe stopuri cardiace pe drum, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Cristina a murit la 41 de ani / Sursa foto - Instagram

Șoferul era băut

La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 57 de ani, care a scăpat nevătămat, dar a părăsit locul accidentului imediat după impact. Potrivit autorităților, acesta ar fi fost sub influența alcoolului, depășind cu mult limita legală. Martorii au declarat că șoferul s-a îndreptat spre zona râului Camboriú, unde a încercat să se ascundă.

După câteva ore de căutări, polițiștii l-au găsit în apropiere, prezentând semne evidente de intoxicație alcoolică, precum mers instabil, vorbire incoerentă, dezorientare și miros puternic de alcool. Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru omor din culpă, comis în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice. Relația sa cu victima nu a fost, până în acest moment, clarificată oficial.

Moartea Cristinei Dalmolin a provocat un val de reacții emoționante. Reprezentanții companiei sportive cu care colabora, Celd Esportes, au transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul pe care aceasta l-a avut asupra celor din jur. „Cristina a fost o prezență valoroasă, o persoană dedicată și plină de energie, care va fi profund regretată de toți cei care au cunoscut-o”, se arată în comunicatul oficial.

Ultima postare publicată de influenceriță pe rețelele de socializare a devenit virală și este considerată de mulți un mesaj tulburător. Cu doar puțin timp înainte de tragedie, ea își exprima reflecțiile despre viitor și puterea interioară, notând: „2026 începe acum”. În mesajul său, Cristina vorbea despre curaj, libertate, autenticitate și despre lecțiile dure, dar formatoare, ale vieții.

După anunțul decesului, conturile sale de social media au fost inundate de mesaje de adio, fani și prieteni exprimându-și durerea și șocul în fața unei pierderi atât de bruște.