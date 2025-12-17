"Pentru asigurarea punerii în aplicare, începând cu 1 ianuarie 2026, a măsurilor de reorganizare prevăzute la articolul I din proiectul de act normativ, Ministerul Culturii va propune Guvernului spre adoptare, în termen de 30 de zile, proiectul actului normativ pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea acestuia - HG nr. 90/2010. Astfel, desființarea Oficiului va produce efectele de la data intrării în vigoare a actului normativ care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului Culturii reorganizat potrivit prezentei ordonanțe de urgență, care va prelua toate drepturile și obligațiile Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Ministerul Culturii va prelua de la Oficiu, pe bază de protocol, toate activitățile, atribuțiile, personalul, posturile și patrimoniul aferente, în condițiile legii. De asemenea, Ministerul Culturii va prelua toate drepturile, obligațiile, contractele, deciziile de finanțare, acordurile și litigiile structurii desființate", se arată în nota de fundamentare a proiectului.



Prin măsurile de reorganizare propuse de ordonanța de urgență "se va proceda la reducerea costurilor (de ex. cheltuieli aferente spațiului utilizat în temeiul contractului de locațiune încheiat cu RAPPS, alocarea responsabilă a cheltuielilor privind deplasările externe, scăderea numărului funcțiilor de demnitate publică, eliminarea eventualelor costuri cu locuință de serviciu), concomitent cu valorificarea mai eficientă a resurselor disponibile, ceea ce va contribui la creșterea coerenței instituționale, fără a afecta independența operațională sau competența tehnică a personalului de specialitate", se specifică în nota de fundamentare.

Totodată, Executivul va aproba, printr-o hotărâre, Strategia Națională pentru Conduita Responsabilă în Afaceri pentru perioada 2026-2030.



"Strategia își propune: să asigure trecerea de la un cadru fragmentat la o abordare guvernamentală integrată și proactivă privind conduita responsabilă în afaceri și diligența necesară, prin politici publice coerente; să întărească acțiunile de promovare pentru respectarea de către operatorii economici a principiilor de tip RBC și a diligenței necesare în vederea dezvoltării de politici și practici informate; să consolideze integrarea dimensiunii de RBC în politicile publice vizând drepturile omului, muncă, mediu și combaterea corupției, în concordanță cu principiile RBC; să valorifice politicile în domeniul comercial și de promovare a investițiilor pentru a încuraja respectarea principiilor RBC și diligența necesară; să dezvolte unele practici responsabile la nivelul autorităților publice pentru întărirea principiilor RBC; să consolideze implicarea părților interesate și a societății civile în promovarea principiilor RBC", se arată în nota de fundamentare a proiectului, citată de Agerpres.



În ședința de Guvern va fi aprobat și un proiect de ordonanță de urgență privind completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.



Proiectul stabilește, între altele, că "Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea rețelei de fibră optică definită la articolul 3 punctul 991 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.Redevența anuală aferentă concesiunii rețelei de fibră optică, se încasează de concedent de la operatorul de transport și de sistem și este de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni de transport de date și informații prin fibra optică, dar nu mai puțin de 50000 lei/an. Redevența obținută prin concesionare se constituie venit la bugetul de stat".



Va fi aprobat și un proiect de OUG privind trecerea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din subordinea Guvernului și din coordonarea Prim-Ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.



Printr-o hotărâre, Executivul va aproba Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Dezvoltarea unui sistem informatic digitalizat în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (SIDISVA)".



"Digitalizarea fluxurilor de lucru va reduce timpul necesar procesării documentelor și va îmbunătăți viteza cu care sunt luate deciziile, asigurând o reacție rapidă la situații de urgență sanitară veterinară și alimentară. Pentru utilizarea sistemului dezvoltat prin proiect, vor beneficia de instruire 144 de utilizatori în calitate de angajați din cadrul ANSVSA, direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, institutelor centrale, medici veterinari, precum și 3 administratori angajați ai ANSVSA pentru administrarea sistemului, configurarea aplicațiilor, administrarea echipamentelor, securitatea rețelelor de comunicații", conform notei de fundamentare.



Va fi aprobat și un proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2025 și la examenul național de bacalaureat, sesiunea specială și sesiunea iunie 2025.



O altă hotărâre vizează acordarea unor ajutoare de urgență către persoane afectate de calamități.



"Prin proiectul alăturat de hotărâre a Guvernului se propune acordarea de ajutoare de urgență în sumă totală de 3.686.198 lei pentru sprijinirea unui număr total de 866 familii și persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, accidente ori în situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, în vederea ameliorării situației socio-materiale, de locuit și de sănătate ale acestora", se spune în nota de fundamentare.



Un alt proiect de hotărâre prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.



"Prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 1.964.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, pentru finanțarea cheltuielilor cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical și a cheltuielilor cu concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate", se menționează în nota de fundamentare.

