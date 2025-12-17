Guvernul de la Sarajevo a impus măsuri după ce calitatea aerului din capitala Bosniei și Herțegovinei a atins niveluri periculoase ca urmare a ceții și a smogului care au învăluit orașul cu circa 350.000 de locuitori.



Autoritățile au interzis circulația în oraș a autovehiculelor și camioanelor cu un tonaj mai mare de 3,5 tone și care nu întrunesc standardele stabilite de Uniunea Europeană, precum și lucrările de construcție în aer liber. Adunările publice în aer liber au fost de asemenea interzise.



Potrivit experților, principalele surse de poluare sunt cele circa 40.000 de locuințe care folosesc preponderent lemne și cărbuni pentru a se încălzi pe timp de iarnă, dar și transportul.

"Doar 500 de locuințe au primit plite pe gaz grație ajutoarelor internaționale", a spus Anes Podic, de la organizația ecologistă Eko Akcija, adăugând că 180.000 de vehicule sunt înregistrate în Sarajevo.



Orașul, situat într-o vale înconjurată de munți și de dealuri, se confruntă de mult timp cu un fenomen cunoscut drept inversiune termică, care împinge aerul mai rece și poluanții emiși de vehicule și combustibilii fosili mai aproape de sol. În combinație cu ceața, acest fenomen se poate menține timp de mai multe zile, scrie Agerpres.



Bosnia se confruntă cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de poluare cu particule fine (PM2.5) din Europa, fenomen la care contribuie arderea combustibilului solid pentru încălzirea locuințelor, precum și sectorul transporturilor în proporție de 50%, respectiv 20%, potrivit Băncii Mondiale.



Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Bosnia are a cincea mai mai mare rată de mortalitate din cauza poluării atmosferice la nivel global.



Banca Mondială estimează că poluarea atmosferică cu PM 2.5 cauzează 3.300 de decese premature în fiecare an și duce la pierderea a peste 8% din PIB-ul Bosniei.

