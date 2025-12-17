În general, trandafirii maturi, bine înrădăcinați, sunt mai rezistenți decât cei tineri. Soiurile clasice de grădină sau trandafirii sălbatici suportă temperaturi scăzute fără probleme majore, mai ales în zonele cu ierni blânde. În schimb, trandafirii altoiți, cei urcători sau exemplarele plantate recent au nevoie de o protecție suplimentară, pentru că sistemul lor radicular este mai sensibil la frig.

Primul pas important în pregătirea pentru iarnă este oprirea fertilizării la final de vară. Îngrășămintele bogate în azot stimulează creșterea lăstarilor noi, care nu apucă să se maturizeze și pot fi distruși rapid de ger. Toamna, trandafirii trebuie lăsați să intre treptat în repaus vegetativ, fără a fi forțați să producă frunze sau flori noi.

Tăierea de toamnă este un alt subiect dezbătut. Specialiștii recomandă doar o curățare ușoară: se îndepărtează florile uscate, lăstarii subțiri sau bolnavi și se scurtează ramurile foarte lungi, care ar putea fi rupte de vânt sau de greutatea zăpezii. Tăierile drastice se fac primăvara, nu înainte de iarnă.

Protejarea bazei plantei este esențială. Grădinarii cu experiență recomandă mușuroirea trandafirilor, adică acoperirea zonei de la bază cu un strat de pământ, compost sau turbă, de aproximativ 20–30 de centimetri. Acest „guler” natural protejează punctul de altoire și rădăcinile de înghețurile severe. Este important ca materialul folosit să fie uscat, pentru a evita apariția mucegaiului.

Pentru un plus de protecție, peste mușuroi se poate adăuga un strat de frunze uscate, paie sau crengi de brad. Acestea permit circulația aerului, dar mențin o temperatură mai constantă în jurul plantei. Folia de plastic este, de regulă, evitată, deoarece favorizează condensul și poate duce la putrezirea tulpinilor.

Trandafirii urcători necesită o atenție specială. În zonele cu ierni aspre, lăstarii pot fi desprinși ușor de pe suport, aplecați spre sol și fixați, apoi acoperiți cu frunze sau agrotextil. Dacă acest lucru nu este posibil, se recomandă protejarea bazei și învelirea tulpinilor cu materiale textile speciale pentru grădină.

Un truc simplu, dar eficient, este udarea temeinică a solului înainte de primul îngheț serios. Un pământ bine hidratat îngheață mai greu decât unul uscat și protejează mai bine rădăcinile.

În concluzie, trandafirii nu trebuie neapărat „împachetați” excesiv iarna, dar nici lăsați complet neprotejați. O îngrijire atentă, adaptată tipului de plantă și condițiilor climatice, le va asigura o iarnă fără probleme și o explozie de flori sănătoase în sezonul următor, potrivit sursei.