În functie de soiul pe care il ai in curte, trandafirii pot sta infloriti inca de la sfarsitul primaverii si pana toamna tarziu.

Pentru ca plantele tale sa suporte aceasta inflorire o sa fie nevoie si de fertilizare. Dupa o vara lunga, trandafirii vor avea nevoie de nutrienti, asa ca o solutie poate fi sarea Epsom sau sarea amara.

Sarea Epsom contine in primul rand magneziu, care ajuta plantele sa absoarba nutrientii din pamant mult mai bine. In acelasi timp, contine si sulf, element ce contribuie la formarea proteinelor din plante. Totodata, sulful ajuta si la reglarea pH-ului din pamant, in cazul in care acesta este alcalin, pentru ca trandafirii au nevoie de un sol cu un pH cuprins intre 6 si 7 (putin acid).

Sarea amara va ajuta tufele de trandafiri sa aiba flori mai mari, mai colorate, dar in acelasi timp va sustine si sistemul foliar, iar frunzele acestora vor deveni mult mai rezistente.

Pentru a fertiliza trandafirii o sa ai nevoie de 250 de grame de sare Epsom pentru fiecare tufa. Sarea se va presara in juruil tufei, iar apoi se va uda foarte bine planta pentru ca nutrientii sa ajunga la nivelul radacinilor.

Trebuie curățate florile uscate, în acest mod, vei incuraja tufele de trandafiri sa dezvolte noi flori si mai mult decat atat, nutrientii nu vor mai fi folositi pentru producerea semintelor.

Daca o sa tai florile care incep sa se usuce eviti si aparitia bolilor fungice, ceea ce inseamna ca tufele de trandafiri os a fie mai sanatoase. Pe langa asta, vor avea un aspect ingrijit si cu siguranta vrei si acest lucru!

