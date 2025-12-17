Fabrica din Iași este specializată în realizarea de țevi structurale sudate, utilizate în construcții, inginerie, infrastructură și agricultură. Instalațiile permit o producție anuală maximă de 240.000 de tone.

„Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest a început să construiască o punte între siderurgia ucraineană și cea a UE. Pentru noi, această nouă fabrică este o oportunitate unică de a asigura locuri de muncă pentru două unități simultan: în Iași și în Zaporijjea. Aceasta face parte din contribuția noastră la reconstrucția de după război. Sunt convins că produsele fabricii nu numai că vor fi solicitate în UE, dar vor fi necesare și pentru refacerea infrastructurii și industriei Ucrainei, afectate de război”, a declarat Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group.

Prima unitate Metinvest în România

Aceasta este prima fabrică de producție pe care Metinvest o deține în România. Procesul de negociere a durat câteva luni. Pe 24 noiembrie 2025, Comisia Europeană a aprobat achiziția conform Regulamentului de Fuziune al UE, iar în ziua următoare Consiliul Concurenței din România a emis avizul necesar, după analiza investiției străine.

Argumentele operaționale

„Fabricile din Ucraina au produs de-a lungul timpului volume mari de tablă laminată la cald atât pentru piața internă, cât și pentru export. Locația unității din România – la doar 600 de kilometri de Zaporijjea – ne permite să furnizăm anual până la 180.000 de tone de tablă laminată la cald produsă de Zaporizhstal JV. Acest lucru va asigura comenzi regulate și operațiuni stabile pentru fabrica din România”, a declarat Oleksandr Myronenko, Director Operațional al Metinvest.

Integrarea în rețeaua Metinvest

Planurile prevăd ca fabrica din Iași să fie inclusă în lanțurile de producție și organizare ale grupului în 2026. Unitatea dispune de cinci linii pentru fabricarea țevilor, două linii pentru tăiere longitudinală și două pentru acoperire. Compania a anunțat că va respecta toate contractele de muncă existente.

Prezența internațională

Metinvest are active nu doar în Ucraina și România, ci și în Italia, Bulgaria, Marea Britanie și Statele Unite. Beneficiarul final al grupului este Rinat Ahmetov.

Profilul lui Rinat Ahmetov

Rinat Ahmetov s-a născut pe 21 septembrie 1966. Este om de afaceri, fost politician și cel mai bogat cetățean al Ucrainei.

Ahmetov a fondat și conduce System Capital Management (SCM). Totodată, este președintele clubului de fotbal Șahtiar Donețk.

Averea și pierderile din război

Conform Forbes, Ahmetov ocupa locul 457 în topul mondial al miliardarilor, cu o avere de 7,9 miliarde de dolari. Atacurile rusești au distrus fabrici ale Metinvest și stații ale companiei energetice DTEK, provocând moartea a peste 500 de angajați. Ahmetov a declarat că firmele sale au donat 150 de milioane de dolari în bunuri și servicii și au realizat aproape 200.000 de veste antiglonț și adăposturi blindate pentru armată.

Parcurs profesional și bunuri personale

Fiul unui miner, Ahmetov și-a început cariera în anii ’90, cumpărând active miniere în perioada privatizării. În prezent, așteaptă livrarea unui iaht de 145 de metri, numit Project Luminance, evaluat la 500 de milioane de dolari. Deține, de asemenea, o vilă în Franța și un apartament în Londra.

