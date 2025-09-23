Aproximativ o sută de angajați ai combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara au declanșat un protest spontan în fața secției Oțelăriei electrice 2, nemulțumiți de modul în care se derulează procesul de disponibilizare, după anunțul de oprire a producției la această întreprindere.

Persoanele care vor pleca prin demisie de la combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara, în urma procesului de disponibilizare, nu pot beneficia de ajutorul de șomaj, a declarat directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Hunedoara, Georgeta Angelica Tomuța, potrivit Agerpres.

"În cazul închiderii unei societăți din vina angajatorului, personalul primește ajutor de șomaj. Dacă salariații vor pleca prin demisie, nu vor mai beneficia de ajutorul de șomaj", a arătat directorul executiv al AJOFM Hunedoara. Potrivit acesteia, conducerea ArcelorMittal Hunedoara nu a notificat AJOFM cu privire la intenția de închidere a combinatului, urmată apoi de un program de disponibilizări colective de personal.

Angajații ArcelorMittal Hunedoara pot depune, până pe data de 30 septembrie, cereri pentru plecarea voluntară din combinatul siderurgic, urmând ca acestea să fie centralizate și analizate de conducerea companiei, a declarat, pentru AGERPRES, președintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean.

El a menționat că nu toți dintre cei 470 de angajați ai combinatului vor primi aprobare să plece din fabrică. Pe de altă parte, salariații care vor fi disponibilizați vor beneficia de plăți compensatorii, în funcție de vechimea în muncă.