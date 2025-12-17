Cunoscută pentru expresivitatea sa și pentru lipsa rigidității protocolare, lidera de la Roma reușește frecvent să creeze momente memorabile chiar și în cadrul întâlnirilor oficiale de rang înalt.

Reacția virală a Giorgiei Meloni

De-a lungul timpului, Meloni a fost surprinsă în mai multe episoade devenite virale, cel mai cunoscut fiind momentul de la Summitul G7 din luna iunie, când a fost filmată în timp ce își dădea ochii peste cap în timpul unei discuții cu președintele francez Emmanuel Macron. Imaginile au circulat intens pe rețelele sociale și au fost preluate pe scară largă de presa internațională.

Situațiile amuzante par să o urmărească, mai ales atunci când diferențele de statură ies în evidență. La întâlnirile recente cu premierul Albaniei, Edi Rama, fost jucător de baschet, acesta a surprins prin gestul de a îngenunchea în fața ei. Meloni a comentat relaxat și cu umor momentul, spunând că Rama „face asta doar ca să ajungă la aceeași înălțime”, aluzie la diferența evidentă dintre cei doi.

Un episod similar a avut loc în urmă cu câteva zile, cu prilejul vizitei oficiale a președintelui Mozambicului, Daniel Francisco Chapo, cunoscut pentru statura sa impunătoare. În momentul salutului oficial, Giorgia Meloni nu și-a putut ascunde amuzamentul, reacția sa fiind surprinsă de camerele de filmat. Diferența de înălțime dintre cei doi a devenit rapid subiect de glume în mediul online.

Pe rețelele sociale, internauții au ironizat situația, comentând că jurnaliștii și fotografii prezenți la eveniment ar fi avut dificultăți în a surprinde cadre echilibrate din cauza contrastului vizibil dintre cei doi lideri. Episodul a fost perceput ca încă un exemplu al stilului nonconformist al premierului italian, care reușește să aducă o notă de naturalețe și umor chiar și în cele mai formale contexte diplomatice.

When Mozambican President Daniel Francisco Chapo met Italian Prime Minister Giorgia Meloni in Rome, journalists, especially photographers, struggled to frame their shots because of the significant height difference.🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zCd4sWRl6I — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) December 15, 2025



