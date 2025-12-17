Cei interesați pot accesa site-ul Primăriei Sectorului 2 (https://ps2.ro/index.php/blanosii-in-siguranta), unde trebuie să completeze formularul pentru amplasarea unei căsuțe.



Cererile pot fi transmise de către președintele unei asociații de locatari, în urma adunării generale, sau de către un locatar, după ce au fost întrunite semnăturile a 50%+1 dintre locatari. Documentele pot fi trimise online.



'Trimiți documentele online, simplu și rapid. Predai originalele la montarea adăpostului, împreună cu echipa noastră. Programul este finanțat din bugetul local și implementat prin structurile de specialitate ale Primăriei Sectorului 2. Dacă îți pasă de animalele din jurul tău și vrei să ajuți concret, acum ai la îndemână o soluție reală', scriu reprezentanții primăriei, miercuri, pe Facebook.

Programul presupune: instalarea de adăposturi 'sigure' pentru pisicile comunitare; sterilizare, vaccinare, deparazitare și monitorizare; întreținere, igienizare și deratizare a adăposturilor.



Conform hotărârii de Consiliul Local aprobate în luna iunie, căsuțele trebuie să aibă minim 200/120/150 cm și două etaje (două compartimente pentru minim două pisici la parter și un compartiment pentru minim două pisici la etaj).



Compartimentele sunt prevăzute cu ușă rabatabilă și acces ușor la interior pentru a se putea efectua igienizarea.



Prețul maxim al unei căsuțe pentru pisici va fi de 5.000 lei + TVA și va fi stabilit prin licitație de către Primăria Sectorului 2. Pentru început, Primăria va achiziționa minimum 50 de căsuțe și maximum 250 de căsuțe, în funcție de cerere, mai prevede hotărârea.

