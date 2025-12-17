De la ce a pornit scandalul?

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, totul s-a petrecut în data de 14 decembrie 2025. Gazda i-ar fi invitat la locuința sa pe doi cunoscuți, pentru a participa la tăierea porcului, activitate specifică perioadei. Pe parcursul zilei, la fața locului au mai fost prezente și alte persoane, iar pe lângă munca gospodărească s-au consumat și băuturi alcoolice.

După plecarea unor invitați, în locuință au rămas gazda și cei doi bărbați chemați inițial. Spre seară, atmosfera s-a tensionat. În jurul orei 21:45, pe fondul consumului excesiv de alcool, între cei doi invitați a izbucnit o ceartă spontană, care a degenerat rapid într-o altercație fizică. În timpul conflictului, unul dintre bărbați ar fi pus mâna pe un cuțit și l-ar fi înjunghiat pe celălalt în zona abdomenului.

Martorii au alertat serviciile de urgență, iar polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului pentru a asigura ordinea publică și pentru a demara primele cercetări. Victima, un tânăr în vârstă de 22 de ani, a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au stabilit că rănile suferite i-au pus viața în pericol.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiști, a fost identificat principalul suspect: un bărbat de 31 de ani, din comuna Florești. Acesta a fost găsit la domiciliu și reținut pentru 24 de ore, începând cu data de 15 decembrie 2025, sub coordonarea procurorului de caz.

Ulterior, Parchetul a solicitat arestarea preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea, dispunând ca suspectul să fie arestat pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta continuă într-un dosar penal deschis pentru tentativă de omor, cercetările fiind desfășurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale.

Autoritățile urmează să stabilească cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

