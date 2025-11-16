Gestul care a declanșat atacul

Potrivit anchetatorilor, cei doi tineri, ambii în vârstă de 18 ani, s-ar fi certat după ce băiatul i-ar fi atins din greșeală zona nasului, unde tânăra avusese recent o intervenție chirurgicală. În acel moment, fata — care s-ar fi confruntat cu dureri postoperatorii — ar fi reacționat impulsiv și l-ar fi lovit pe partener cu un cuțit.

Tânărul a suferit o tăietură de aproximativ zece centimetri pe scalp.

Tânăra a sunat la ambulanță și a încercat să-i oprească sângerarea

În ciuda incidentului, fata ar fi fost aceea care a apelat serviciile de urgență. Echipajele medicale au găsit-o încercând să oprească hemoragia, ținând o cârpă presată pe rana iubitului. Victima a fost transportată de urgență la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Starea lui este stabilă, iar el se află în continuare sub supraveghere medicală.

Tânăra a primit și ea îngrijiri la spital, fiind necesară suturarea unei răni minore.

Declarațiile fetei în fața poliției

În fața autorităților, adolescenta a explicat că a reacționat din panică și furie, crezând că atingerile iubitului i-ar fi afectat operația estetică.

„Am simțit că mi-a atins nasul și am auzit un sunet ciudat. Am crezut pe moment că mi-a stricat operația. Am pus mâna pe un cuțit și l-am tăiat o singură dată. După ce m-am liniștit, mi-am cerut scuze”, a declarat ea polițiștilor.

Surprinzător, tânărul a refuzat să depună plângere împotriva ei.