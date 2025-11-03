Autoritățile britanice tratează cazul cu maximă seriozitate, iar ancheta este coordonată împreună cu agențiile antiteroriste. Urmează informații cu un puternic impact emoțional.

Atac sângeros la bordul trenului

Martorii descriu scene de neimaginat. „Oamenii fugeau pe culoare, iar cineva striga: ‘Are un cuțit, am fost înjunghiat!’”, a povestit un pasager pentru presa britanică. „Era plin de sânge, iar victima zăcea pe podea când trenul a oprit în gară.”

Panica s-a răspândit imediat în tot convoiul. Călătorii s-au retras în ultimul vagon, au blocat ușile cu bagaje și s-au ascuns în toalete, încercând să se protejeze până la sosirea poliției.

Trenul, deviat de urgență către Huntingdon

Mecanicul de locomotivă, alertat de pasageri, a decis să schimbe traseul și a oprit de urgență trenul în orașul Huntingdon, unde forțele de ordine au sosit în doar câteva minute. Peronul a fost imediat înconjurat de polițiști înarmați.

„Ne-au evacuat rapid din gară. Erau oameni răniți care coborau din tren, dar și suspectul a încercat să fugă printre noi. A fost un haos total”, a relatat un alt martor.

Suspecții, arestați în mai puțin de zece minute

Poliția britanică a confirmat că cei doi bărbați responsabili de atac au fost prinși la numai opt minute după primul apel de urgență.

„Intervenția a fost una remarcabilă. Polițiștii înarmați au acționat prompt și au reușit să neutralizeze amenințarea înainte ca situația să se agraveze”, a declarat parlamentarul Ben Obese-Jecty, care a felicitat rapiditatea cu care au acționat echipele de intervenție.

Potrivit comisarului-șef John Loveless, suspecții sunt doi cetățeni britanici — unul de 32 de ani și altul de 35 de ani — și au fost reținuți sub acuzația de tentativă de omor.

Zece victime, patru în stare critică

Serviciile medicale au transportat de urgență zece persoane la spital, patru dintre ele fiind în stare gravă. Surse oficiale afirmă că reacția rapidă a forțelor de ordine s-a datorat inclusiv unui exercițiu recent al poliției, desfășurat exact pentru un scenariu de atac într-un tren.

„Faptul că echipele au fost pregătite pentru o astfel de situație a făcut diferența între viață și moarte”, a transmis comisarul Loveless.

Reacția guvernului britanic

De la Londra, premierul Keir Starmer a catalogat incidentul drept „extrem de îngrijorător” și a cerut o anchetă completă privind circumstanțele atacului. Până în prezent, autoritățile nu au descoperit indicii că ar fi fost vorba despre un act terorist.

„Investigațiile sunt în curs, iar motivele celor doi atacatori rămân deocamdată necunoscute”, a precizat un purtător de cuvânt al Poliției Transporturilor Britanice.