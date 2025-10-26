Cum s-a întâmplat totul?

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei locale 21:30, în fața Centrului Cultural Internațional al universității, unde sute de studenți se adunaseră pentru a marca începutul noului an academic. Martorii spun că atmosfera de sărbătoare a fost spulberată în câteva secunde, când s-au auzit mai multe împușcături și s-a instalat panica.

BREAKING: Chief Marc Partee of Lincoln University on the mass shooting that killed one and injured six others during Homecoming weekend.



Shooting erupted around 9:30pm at the International Cultural Center on campus @FOX29philly #lincolnuniversity pic.twitter.com/TAVbmiq1Ef — Jennifer Lee (@JennLeeTV) October 26, 2025

„A fost haos. Oamenii fugeau în toate direcțiile, încercând să se adăpostească”, a declarat procurorul districtual Christopher de Barrena-Sarobe, citat de CNN.

Poliția a confirmat că un bărbat înarmat a fost reținut, însă nu a precizat încă dacă acesta este autorul atacului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile fac apel la martori și la cei care au filmat scena să transmită imaginile anchetatorilor sau FBI-ului, care sprijină investigația.

Victimele au fost transportate de urgență la spitalele din apropiere, însă până în acest moment identitatea persoanei decedate nu a fost făcută publică.

Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a transmis un mesaj de solidaritate pe platforma X (fostul Twitter), declarând că „administrația statului oferă tot sprijinul necesar comunității afectate”.

La rândul său, șeful Poliției Universității Lincoln, Marc Partee, a descris evenimentul drept „devastator pentru o instituție care celebra educația, unitatea și moștenirea sa”.

A massive police presence at Lincoln University. Official say there was a mass shooting here, multiple people were shot. It’s homecoming weekend at the school and one student off camera tells me it happened at the tailgate/yardfest. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/RFaRQbdxkv — Kelsey Kushner (@KelseyKushnerTV) October 26, 2025

„Nu există cuvinte suficient de puternice pentru a exprima durerea pe care o simțim. ‘Devastat’ e doar un început”, a spus acesta.

Universitatea Lincoln, situată la aproximativ 70 de kilometri de Philadelphia, este una dintre cele mai vechi instituții afro-americane de învățământ superior din Statele Unite.

Tragedia survine la doar o zi după un alt incident armat, petrecut în apropierea Universității Howard din Washington, unde cinci persoane au fost rănite într-o altercație. Autoritățile au precizat că acel caz nu are legătură cu universitatea sau cu personalul acesteia.