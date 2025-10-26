Cum s-a întâmplat totul?
Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei locale 21:30, în fața Centrului Cultural Internațional al universității, unde sute de studenți se adunaseră pentru a marca începutul noului an academic. Martorii spun că atmosfera de sărbătoare a fost spulberată în câteva secunde, când s-au auzit mai multe împușcături și s-a instalat panica.
BREAKING: Chief Marc Partee of Lincoln University on the mass shooting that killed one and injured six others during Homecoming weekend.— Jennifer Lee (@JennLeeTV) October 26, 2025
Shooting erupted around 9:30pm at the International Cultural Center on campus @FOX29philly #lincolnuniversity pic.twitter.com/TAVbmiq1Ef
„A fost haos. Oamenii fugeau în toate direcțiile, încercând să se adăpostească”, a declarat procurorul districtual Christopher de Barrena-Sarobe, citat de CNN.
Poliția a confirmat că un bărbat înarmat a fost reținut, însă nu a precizat încă dacă acesta este autorul atacului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile fac apel la martori și la cei care au filmat scena să transmită imaginile anchetatorilor sau FBI-ului, care sprijină investigația.
Victimele au fost transportate de urgență la spitalele din apropiere, însă până în acest moment identitatea persoanei decedate nu a fost făcută publică.
Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a transmis un mesaj de solidaritate pe platforma X (fostul Twitter), declarând că „administrația statului oferă tot sprijinul necesar comunității afectate”.
La rândul său, șeful Poliției Universității Lincoln, Marc Partee, a descris evenimentul drept „devastator pentru o instituție care celebra educația, unitatea și moștenirea sa”.
A massive police presence at Lincoln University. Official say there was a mass shooting here, multiple people were shot. It’s homecoming weekend at the school and one student off camera tells me it happened at the tailgate/yardfest. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/RFaRQbdxkv— Kelsey Kushner (@KelseyKushnerTV) October 26, 2025
„Nu există cuvinte suficient de puternice pentru a exprima durerea pe care o simțim. ‘Devastat’ e doar un început”, a spus acesta.
Universitatea Lincoln, situată la aproximativ 70 de kilometri de Philadelphia, este una dintre cele mai vechi instituții afro-americane de învățământ superior din Statele Unite.
Tragedia survine la doar o zi după un alt incident armat, petrecut în apropierea Universității Howard din Washington, unde cinci persoane au fost rănite într-o altercație. Autoritățile au precizat că acel caz nu are legătură cu universitatea sau cu personalul acesteia.