Bolojan, sub lupa lui Kovesi. Scandalul microbuzelor ajunge pe masa Parchetului European

Scandalul acestor achiziții a microbuzelor electrice pentru elevi, inclusiv cele din Bihor cu care Ilie Bolojan s-a lăudat public, ajunge oficial pe masa Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi.

Sesizarea a fost făcută de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ce au fost constatate diferențe uriașe de preț între microbuze similare achiziționate de diferite consilii județene.

Pîslaru explică faptul că proiectul „Microbuze electrice pentru elevi” a fost gândit pentru a sprijini elevii din mediul rural, însă implementarea a fost haotică și neconcordantă.

Este vorba de 40 de județe care au derulat separat 74 de achiziții, fiecare cu propriile caiete de sarcini.