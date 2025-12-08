Sâmbătă, 6 decembrie 2025, mii de oameni s-au adunat în centrul Atenei, în cartierul Exarchia, unde s-a produs tragedia. Manifestațiile au inclus marșuri ale studenților de la Propylaea și o veghe nocturnă la memorialul de pe străzile Mesolongiou și Tzavella, dar în jurul orei 20:00, circa 400 de protestatari s-au desprins din coloana principală de 5.000 de participanți, provocând ciocniri.​

Autoritățile au impus măsuri stricte de securitate, închizând stații de metrou și drumuri principale. Poliția a folosit gaze lacrimogene, rezultând 16 arestări și 54 de rețineri pentru verificări, dintre care patru au devenit ulterior arestări definitive.​

Contextul tragediei din 2008

Alexandros Grigoropoulos a fost împușcat mortal în piept de polițistul Epaminondas Korkoneas, în urma unei altercații verbale cu un grup de adolescenți. Incidentul a declanșat proteste masive în Grecia, simbolizând brutalitatea polițienească.​

Korkoneas a susținut că a tras în aer pentru a avertiza, dar martorii și expertizele medicale au infirmat versiunea sa. Condamnat inițial la închisoare pe viață pentru omor intenționat, pedeapsa i-a fost redusă la 13 ani în 2019, el fiind eliberat și stârnind noi controverse.