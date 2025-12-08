Mihai Belu l-au demolat pe Gelu Vișan, după ce au apărut informații în spațiul public cum că acesta i-ar fi cerut să-i renoveze apartamentul părinților lui din Craiova.

„Înțeleg că vreți să mă puneți să comentez aspecte legate de șoferul de rezervă al lui Radu Berceanu. Eu nu vreau să intru în dezbatere sau discuții cu personaje minore.

Eu, Mihai Belu, nu pot să fac analiză pe text, să comentez la un băiat care, în afară de Realitatea PLUS, nu-l mai bagă nimeni în seamă și care a prins culoarul ăsta, s-a lipit într-o zonă suveranistă, a reușit să convingă populația că este un apostol al conservatorismului și suveranismului.”, a declarat Mihai Belu.