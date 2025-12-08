La întrevedere va participa și secretarul de stat pentru Politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan.

Ulterior sunt programate declarații comune de presă susținute de premierul Ilie Bolojan și de ministrul german al Apărării, a anunțat Biroul de presă al Guvernului.

Potrivit MApN, discuțiile de la Baza Kogălniceanu vor viza cooperarea bilaterală în domeniul apărării, proiectele comune și evoluțiile regionale de securitate.

Vizita ministrului Pistorius evidențiază angajamentul constant al Germaniei față de securitatea României și față de consolidarea cooperării în cadrul NATO, a transmis MApN.