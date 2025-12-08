Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, vizită la Baza 57 din Mihail Kogălniceanu: întâlnire cu premierul Ilie Bolojan

Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, efectuează marți o vizită la Baza 57 Aeriană din Mihail Kogălniceanu, unde urmează să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan.

La întrevedere va participa și secretarul de stat pentru Politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan.

Ulterior sunt programate declarații comune de presă susținute de premierul Ilie Bolojan și de ministrul german al Apărării, a anunțat Biroul de presă al Guvernului.

Potrivit MApN, discuțiile de la Baza Kogălniceanu vor viza cooperarea bilaterală în domeniul apărării, proiectele comune și evoluțiile regionale de securitate.

Vizita ministrului Pistorius evidențiază angajamentul constant al Germaniei față de securitatea României și față de consolidarea cooperării în cadrul NATO, a transmis MApN. 