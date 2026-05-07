Cifrele dezastrului după guvernarea lui Bolojan. Puterea de cumpărare a românilor scade de la o lună la alta
Oameni din România
Avertisment sumbru din partea Institutului Național de Statistică. Potrivit ultimelor date, consumul românilor continuă sa scadă pentru a opta lună consecutiv. Volumul cifrei de afaceri din retail a scăzut în martie cu 3,2 la sută față de aceeași lună din 2025.
Consumul românilor continuă să scadă pentru a 8-a lună
*volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în martie 2026 cu 3,2% față de aceeași lună din 2025
În primul trimestru din 2026, cifra de afaceri din retail a scăzut
*cu 5% în serie ajustată și cu 5,8% ca serie brută
Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la produse nealimentare
*declinul a ajuns la 8,3% în serie ajustată și 9,3% în serie brută
Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au continuat să scadă, cu peste 2%
Carburanții, singurul sector pe creștere
- în martie 2026, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a crescut cu 4,1% față de martie 2025
- Raportat la februarie 2026 - comerțul cu amănuntul a crescut în martie cu 2,6% în serie ajustată
Citește și:
- 14:35 - Exclusiv: avertismentul reputatului economist în criza politică
- 14:16 - Comisia Europeană promite eradicarea sărăciei până în 2050. Peste 27% dintre români, expuși riscului de sărăcie
- 13:00 - Prima reacție a BNR, după ce EURO a atins un record istoric: „Piețele așteaptă răspunsuri în privința situației politice!”
- 12:44 - Vouchere de vacanță și pentru angajații de la privat. Industria turismului cere ajutor pentru privat
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News