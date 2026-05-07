Cifrele dezastrului după guvernarea lui Bolojan. Puterea de cumpărare a românilor scade de la o lună la alta

Avertisment sumbru din partea Institutului Național de Statistică. Potrivit ultimelor date, consumul românilor continuă sa scadă pentru a opta lună consecutiv. Volumul cifrei de afaceri din retail a scăzut în martie cu 3,2 la sută față de aceeași lună din 2025.

*volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în martie 2026 cu 3,2% față de aceeași lună din 2025

În primul trimestru din 2026, cifra de afaceri din retail a scăzut

*cu 5% în serie ajustată și cu 5,8% ca serie brută

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la produse nealimentare

*declinul a ajuns la 8,3% în serie ajustată și 9,3% în serie brută

Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au continuat să scadă, cu peste 2%

Carburanții, singurul sector pe creștere

- în martie 2026, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a crescut cu 4,1% față de martie 2025

- Raportat la februarie 2026 - comerțul cu amănuntul a crescut în martie cu 2,6% în serie ajustată