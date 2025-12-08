Portalul 12:12 este o poartă energetică de expansiune, realiniere și manifestare autentică. Este o frecvență care ne invită să ne recalibrăm intențiile, nu acțiunile, și să înțelegem că puterea reală vine din claritatea interioară. Tot ceea ce emanăm se amplifică în această zi. Gândurile, emoțiile, dorințele. Portalul nu răspunde grabei sau controlului, ci vibrației aliniate. Este un moment în care cererea noastră către Univers devine mai puternică decât orice acțiune fizică. Este o zi pentru a scrie, a declara, a vizualiza.

Portalul 12:12: Manifestare prin intenție, nu prin forță

Această energie ne ajută să ne ordonăm mintea și să facem pace cu trecutul înainte de a intra în anul următor. Ne oferă inspirație, intuiție ascuțită și o conexiune înaltă cu viitorul nostru posibil. Putem simți clar ce trebuie să manifestăm și ce trebuie să lăsăm să se stingă. Este o zi perfectă pentru intenții, liste, afirmații, meditații, ritualuri simple de recunoștință. Portalul deschide calea către o realitate pe care o construim cu conștiința, nu cu frica. Este un moment în care Universul se apropie, ascultă și răspunde.

La ce să ne așteptăm între 10 și 12 decembrie

În aceste trei zile se rup tipare vechi de luni sau chiar ani, pentru că Universul nu mai susține nimic din ceea ce ne trage înapoi. Pot apărea schimbări bruște, discuții neașteptate, despărțiri, reconectări karmice, revelații legate de sănătate, credințe sau direcții de viață. Este o perioadă în care simțim că totul se accelerează, dar în același timp se clarifică. Fiecare eveniment vine cu un mesaj direct, fără compromis. Nu putem amâna nimic. Tot ce e nesănătos se rupe, tot ce e autentic se întărește.

Energia zilelor este intensă, mentală, emoțională și spirituală. Putem simți oboseală, agitație, izbucniri sau revelații care ne iau prin surprindere. În același timp, putem primi răspunsuri la întrebări vechi. Putem avea semne, vise, sincronicități sau momente în care simțim că Universul ne vorbește clar. Totul se aliniază. Totul se luminează. Totul se reașază acolo unde trebuie.

Acesta este un mini–portal de destin, în care viitorul începe să se activeze. Simțim ce trebuie să schimbăm, ce trebuie să vindecăm, ce trebuie să alegem. Suntem împinse către sinceritate, curaj și desprinderea de orice nu mai este pentru noi. Universul ne arată drumul, chiar și atunci când nu îl înțelegem pe deplin. Este o perioadă care rescrie harta energetică a finalului de an.

Între 10 și 12 decembrie, destinul se accelerează în mod vizibil și ne invită să părăsim vechile povești. Suntem chemate să privim în față adevărul, să renunțăm la amăgiri și să îmbrățișăm claritatea care ne eliberează. Energia acestor zile este provocatoare, intensă, dar incredibil de transformatoare. Totul este menit să ne ridice la o vibrație mai înaltă, chiar dacă procesul nu este confortabil. Ne despărțim de ceea ce ne-a ținut pe loc.

Pe măsură ce aceste evenimente se încheie, intrăm într-un spațiu de liniște, direcție și putere interioară. Ne pregătim pentru anul ce vine cu o conștiință mai curată, cu un suflet mai liber și cu o viziune mult mai clară asupra destinului nostru. Universul a vorbit. Acum noi suntem cele care trebuie să răspundem.

sursa: Kudika