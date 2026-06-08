Platforma e-Licitații ANAF a generat 15,3 milioane de lei în două luni

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul Finanțelor anunță că, la doar două luni de la lansare, platforma e-Licitații ANAF a contribuit la recuperarea a peste 18 milioane de lei la bugetul de stat. Din această sumă, 15,3 milioane de lei provin din licitații online, iar restul din plata voluntară a obligațiilor fiscale.

Potrivit Ministerului Finanţelor, primele rezultate ale platformei e-Licitaţii ANAF, lansatã la 30 martie, arată că peste 18 milioane de lei rau fost ecuperaţi la buget, prin licitaţii online şi prin creşterea conformãrii voluntare.



Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că din aceastã sumã, 15.311.971 lei au fost încasaţi în urma licitaţiilor organizate online, iar peste trei milioane de lei au fost achitaţi de contribuabili dupã publicarea bunurilor pe platformã, înainte de finalizarea procedurilor de executare silitã.



„În total, în perioada de la lansare pânã în prezent, au fost adjudecate 78 de licitaţii, cu preţuri finale cu 17% mai mari, în medie, faţã de preţurile de pornire. „e-Licitaţii ANAF aratã foarte concret ce poate însemna digitalizarea: bani recuperaţi mai rapid la buget, transparenţã mai mare şi acces mai larg pentru cetãţeni. Totodatã, faptul cã în 17 cazuri contribuabilii şi-au achitat integral datoriile dupã publicarea bunurilor confirmã un lucru important: procedurile vizibile şi clare cresc conformarea. ANAF trebuie sã continue aceastã direcţie: mai puţinã birocraţie, mai multã transparenţã şi instrumente digitale care susţin colectarea corectã", precizează Alexandru Nazare.

Primele rezultate ale platformei e‑Licitații ANAF

Platforma a avut şi un nivel ridicat de interes public:

• 15.311.971 lei încasaţi din licitaţii online;

• peste 3 milioane de lei încasaţi prin conformare voluntarã;

• 78 de licitaţii adjudecate;

• 17 licitaţii anulate dupã plata integralã a obligaţiilor fiscale;

• preţuri de adjudecare cu 17% mai mari, în medie, faţã de preţul de pornire;

• 1.727.885 de vizitatori unici;

• 70.009.885 de accesãri ale platformei.



Platforma e-Licitaţii ANAF extinde accesul publicului la procedurile de valorificare a bunurilor sechestrate şi permite participarea unui numãr mai mare de persoane interesate, indiferent de localitate. Prin creşterea vizibilitãţii şi a concurenţei între participanţi, statul poate obţine preţuri mai bune, iar procedurile devin mai transparente, precizează reprezentanții Fiscului.

Rolul platformei în digitalizarea ANAF

Platforma e-Licitaţii ANAF face parte din procesul mai amplu de digitalizare a administraţiei fiscale, prin care Ministerul Finanţelor urmãreşte sã treacã de la proceduri greoaie, fragmentate şi greu accesibile la servicii digitale mai simple, mai transparente şi mai eficiente. În aceeaşi direcţie se înscriu proiecte precum aplicaţia iBon, verificarea digitalã a bonurilor fiscale, extinderea utilizãrii analizei de risc, modernizarea interacţiunii cu contribuabilii prin servicii online şi dezvoltarea unor instrumente care permit ANAF sã acţioneze mai rapid şi mai bine ţintit, mai arată sursa citată.