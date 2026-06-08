Bolojan îi spune „pas” lui Tomac: „Un guvern fără susținere politică explicită nu este o soluție”

Sursă: realitatea.net

Discuțiile pentru formarea noului guvern se complică, după ce liderul PNL și actualul prmier interimar Ilie Bolojan a transmis că liberalii nu au incredere în formula de guvern propusă de Eugen Tomac.

Într-o declarație publică, la finalul discuțiilor dintre cei doi, Bolojan a explicat de ce partidul său nu agreează formula unui executiv tehnocrat.

Am avut o întâlnire cu premierul desemnat, Eugen Tomac. Am discutat lucrurile în mod direct privind formarea noului guvern. Am prezentat perspectiva noastră, că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție reală, neavând posibilitatea să continue reformele și să impună lucruri dificile, de care România are nevoie și nu le poate evita. Un guvern care nu se bazează pe o susținere explicită nu poate face reformă, a declarat Bolojan

Mesajul pune presiune suplimentară pe negocierile pentru formarea cabinetului, în condițiile în care premierul desemnat încearcă să strângă o majoritate stabilă în Parlament.

Actualul șef interimar al guvernului i-a transmis posibilului succesor și prioritățile.

„Am discutat de absorbția fondurilor UE, jaloane din PNRR și reformele importante. E vorba de 9 legi ce trebuie adoptate în Parlament. Am discutat despre urgentarea lucrărilor și proiectelor din localitățile țării. Am discutat despre deficit, aspecte legate de bună guvernare. A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct. Azi, la 15, vor fi întâlnirile cu grupurile noastre în Parlament. Miercuri sau joi, BPN pentru poziția PNL.”